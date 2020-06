Os Verões dos nossos amores e das nossas amizades, numa BD em família

O prazer de dormir ao ar livre, de fazer um piquenique, de molhar os pés na água, de correr de pés descalços na areia. Estas e outras experiências estão no centro da série Verões Felizes, de Zidrou e Jordi Lafebre, que viu o seu segundo álbum duplo ser publicado recentemente em Portugal. Oportunidade para explorar uma obra que celebra o prazer e as alegrias do Verão, sem apagar os dores do tempo e a incerteza do futuro.