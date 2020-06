As ruas e as (quase) profecias de Freddie Gibbs e The Alchemist

“The thing that’s going to change people is something that no one will be able to capture on film.” As palavras são de Gil Scott-Heron, cientista dos blues, poeta das ruas e padrinho do hip-hop que, em 1970, assinaria a primeira versão do clássico The Revolution Will Not Be Televised, o seu nome indissociável do movimento Black Power que, na década anterior, havia virado os Estados Unidos do avesso. A 25 de Maio de 2020, em plena era dos smartphones, teremos feito o até então impensável e questionado a veracidade do histórico título; fez-nos duvidar o polícia Derek Chauvin, o seu joelho a fazer pressão sobre o pescoço de George Floyd durante quase nove minutos.

