Privatização da TAP foi opção política e não houve gestão danosa, conclui DCIAP

Foram precisos cinco anos para o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) tomar uma decisão sobre as suspeitas relacionadas com a privatização da TAP, em 2015. A conclusão definitiva só chegou no final do mês passado, pela mão do próprio director do departamento do Ministério Público que investiga a criminalidade económico financeira mais complexa: não houve nem gestão danosa nem nenhum outro crime do género quando o Governo liderado por Passos Coelho entregou 61% da companhia ao patrão da Barraqueiro, Humberto Pedrosa, e ao empresário de origem brasileira David Neeleman - os accionistas da Atlantic Gateway -, em troca de dez milhões, da recapitalização e do saneamento financeiro da empresa.

