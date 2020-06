Dois meses e meio depois, rastreios oncológicos recomeçam a funcionar

Foram suspensos entre 13 e 16 de Março, altura em que o Governo decretou a paragem da actividade não urgente, para que os serviços de saúde respondessem à pandemia. Dois meses e meio depois, os rastreios oncológicos – mama, colo do útero e colorrectal – estão a ser retomados de forma gradual e cumprindo todas as regras de segurança, garantem as Administrações Regionais de Saúde (ARS), que referem que os casos positivos continuaram a ser acompanhados nos hospitais.

