Tolentino Mendonça: “Precisamos de uma visão mais inclusiva de todas as gerações”

Maior compaixão, fraternidade, inclusão e justiça social - é do que Portugal precisa para continuar a sua caminhada como país, defendeu o cardeal e poeta madeirense Tolentino Mendonça, escolhido por Marcelo Rebelo de Sousa para presidir às comemorações neste Dia de Portugal. No seu discurso, Tolentino Mendonça falou das “raízes” de Portugal como comunidade para defender que são elas que o robustecem como país. E nelas se incluem todas as gerações, mas o cardeal centrou a sua preocupação nos mais jovens e especialmente nos mais velhos e mais pobres, reservando também uma palavra para aqueles que Portugal recebe.

“O pior que nos poderia acontecer seria arrumarmos a sociedade em faixas etárias, resignando-nos a uma visão desagregada e desigual, como se não fossemos a todo o momento uma coisa coesa inseparável. Precisamos, por isso, de uma visão mais inclusiva do contributo das diversas gerações. É um erro pensar uma geração como dispensável ou como um peso, pois não podemos viver uns sem os outros. É essa a lição das raízes”, afirmou o teólogo.

“A tempestade provocada pela covid-19 obriga-nos, como comunidade a reflectir sobre a situação dos idosos em Portugal e na Europa. Eles têm sido as principais vítimas da pandemia e não só porque o seu quadro clínico os coloca como população em risco. Também socialmente os idosos estão transformados em população de risco que não queremos ver: estão mais sós, mais pobres, remetidos muitas vezes para precários contextos de institucionalização, vendo a sua função humana e social e esquecidas, quando não desvalorizadas.”

“Uma raiz do futuro de Portugal passa por aprofundar a contribuição dos mais velhos, levando-os assumir-se como moderadores de vida para os mais novos”, afirmou, lembrando a avó materna, que era analfabeta e contava histórias e canções que eram, afinal, do romanceiro oral da tradição portuguesa, funcionando como um elo com o passado e afirmando-se como uma raiz que projecta a tradição para o futuro.

Tolentino Mendonça apelou ao sentido de comunidade do país - e esse é feito pelos que vivem no continente, mas também nas ilhas e na rede de comunidades espalhadas pelo mundo, e que todos os dias o “constroem, suscitam e sonham”. “Cuidando das múltiplas partes, estamos juntos a edificar o todo. Cada português é uma expressão de Portugal e é chamado a arquitectar-se por ele.”

Entre as várias citações de escritores e poetas que foi fazendo ao longo da sua intervenção, o cardeal dedicou mais tempo a Camões que, disse, não deixou apenas os seus textos mas também o “mais extraordinário mapa mental do seu tempo” e iniciou os portugueses na “arte da navegação interior” que é a poesia - uma “cosmografia da alma”.

“Camões desconfinou Portugal no século XVI e é o maior mestre do desconfinamento”, disse Tolentino de Mendonça. Porque “desconfinar é poder habitar um país no seu todo, modelá-lo de forma criativa e sentir-se protagonista (...) Desconfinar é não se conformar com os limites da linguagem e do tempo.”

O poeta de hoje citou o poeta de há 500 anos na descrição da tempestade enfrentada pelos marinheiros no canto 6.º dos Lusíadas para falar sobre as raízes arrancadas pelo vento e usar essa imagem para recordar as “vulnerabilidades com as quais temos sempre que fazer contas”. E vincar que “não há super-países, como não há super-homens. Somos todos chamados a tratar das forças e das feridas.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes de chegar ao claustro para os discursos, Marcelo Rebelo de Sousa fez a homenagem a Luiz de Camões e aos que perderam a vida em defesa da pátria com a deposição simbólica de uma coroa de flores no túmulo do poeta, na Igreja de Santa Maria, dentro do mosteiro.

O Presidente fora o último a chegar aos Jerónimos pelas 10h58, como estava previsto. À porta já o esperavam o presidente da Assembleia da República, o primeiro-ministro e os presidentes dos quatro tribunais superiores – o Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e o Supremo Tribunal Administrativo.

Ao mesmo tempo que três elementos de cada um dos ramos das Forças Armadas içavam a bandeira sob o olhar dos convidados e a guarda de honra por três elementos de cada ramo, a banda da Força Aérea tocou o hino nacional, fragata Álvares Cabral disparava 21 salvas e uma esquadrilha de F16 sobrevoava Belém.