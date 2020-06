PSD e IL querem custo-benefício e listas de espera nas regras das PPP na Saúde

O Bloco de Esquerda queria fazer cessar a vigência do decreto-lei do Governo sobre o novo regime para os contratos de parcerias público-privadas (PPP) na Saúde, mas a sua proposta ficou pelo caminho com o voto contra do PS, PSD, CDS, Chega e IL e a abstenção do PCP, PAN e PEV – só a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira votou ao lado dos bloquistas.

