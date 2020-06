Este 10 de Junho é “o momento para acordar” para a mudança necessária

No último discurso do seu mandato no Dia de Portugal, o Presidente da República lançou um desafio ao país: “O 10 de Junho é o momento para acordarmos” para a nova realidade que a pandemia nos trouxe e deve aproveitar-se “o instante irrepetível” para as mudanças necessárias e “fazer um Portugal com futuro”, evitando as soluções do passado.

