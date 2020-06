A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Rancho Folclórico Cantarinhas de Nisa e amigas - Amor dá-me a tua mão

Sou e serei sempre uma pessoa crítica, que gosta de ouvir e de se surpreender, com uma grande veia humanista de amor às pessoas e com uma grande fé na humanidade. Todos os dias aprendo com muita gente, de todas idades, credos, etnias. Há uns dias assinalou-se o Dia Folclore Português e gravei este belo vídeo com o Rancho Cantarinhas de Nisa. A dança no terreiro e as pessoas da rua a cantarem com o rancho ao mesmo tempo. Esta junção é que, para mim, é o folclore. Não é o palco, não é o espectáculo, quando não é visto como um todo. É esta simplicidade e alegria. Este contágio.

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos