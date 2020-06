O Fred e a Inês falam de coisas: aquele sobre perfeccionismo e frustração

O Fred e a Inês falam de coisas... também no P3. O podcast de Inês Afonso e Fred Gomes integra a “Rede PÚBLICO”. Sobre o episódio desta semana:

“HAPPY MIDDLE OF THE WEEK, FLOWER BUTTONS!

Como é que estamos? Exaustos? É que same! Esta semana viemos falar-vos de perfeccionismo (que não é uma coisa boa) e frustração (ou como nós tentamos lidar com ela). Sob a desculpa de nos babarmos um bocadinho com o nosso novo projecto!

Queríamos contar-vos um pouco da viagem que foi criar o All The Tee​ e partilhar algumas das emoções que vieram com esta viagem. Olhem, acabou por ficar deep e emocional e uma conversa bem importante sobre como somos, efectivamente, os nossos piores inimigos. Esperamos que gostem e que, caso se relacionem, se sintam um pouquinho menos sozinhos! Se entretanto, quiserem ir dar amor ali à All The Tee, também íamos gostar muito. Shameless self plug, guys, we’re sorry, it’s a beautiful website: www.allthetee.pt.

Contem-nos como lidam com a vossa frustração no Instagram (@ofredeaines, @fredaagomes ou @inesmafonso), Facebook ou por e-mail ([email protected]), ou enviem uma mensagem de voz através do Anchor.

