A cara feia faz-se mais difícil a quem nos sorri

A cara que fazemos perante a vida tem muito que se lhe diga e mais ainda aquela que fazemos perante uns e outros. Podemos fazer uma cara diferente a cada nova circunstância ou a cada nova pessoa com a qual somos forçados a conviver ou simplesmente a conversar. Fazemos cara feia à comida de que não gostamos ou enrugamos a testa perante uma exclamação mais estapafúrdia, mexemos vários músculos da mímica facial para vincar um único propósito ou simplesmente para falar sem termos de abrir a boca. Muito do que somos e do que fazemos somo-lo e expressamo-lo não só, mas também, através da nossa expressão facial.

Se nos detivermos um pouco enquanto estivermos à espera do autocarro e ousarmos observar a face dos muitos que por nós vão passando, uns mais apressados e outros mais pausados, podemos captar as mais variadas emoções e porventura, se formos mesmo atrevidos, tentar adivinhar como foi o seu dia. É um exercício de empatia que nos poderá ajudar a lidar com o turbilhão de emoções a que estamos expostos todos os dias e em todas as frentes: é a nossa vida, são os telejornais, a rádio e a vida dos outros que é a também a vida de todos. Estamos sempre de cara posta desde o momento em que acordamos para a vida até ao momento em que dela nos despedimos, não temos hipótese nem alternativa e o que fazemos com ela nem sempre é opção nossa. Já todos tivemos aqueles momentos em que acabámos de falar com alguém e ficámos a pensar se traçamos as mesmas linhas no rosto que as que corriam no nosso pensamento, se tínhamos deixado transparecer o aborrecimento com que escutávamos as palavras de quem nos falava.

O mundo de hoje é, em grande parte, uma cara que nos sorri como forma de nos tranquilizar perante todas as circunstâncias e contextos e com o intuito de nos levar a crer de que está tudo bem, de que tudo irá correr bem. O logro apresenta-se perante nós de cara lavada e contente, pisca-nos o olho como quem diz para irmos em frente sem pudor e sem receios, assim, mesmo sabendo que o mundo não caminha para bom porto vamos deixando que nos venda as suas ideias porque a uma cara que sorri é mais difícil fazer cara feia.

É difícil contrariarmos esta ideia que nos é quase inata de acreditarmos nos bons senhores vestidos de fato, sábios e bem-falantes que com um sorriso no rosto nos vão levando no engodo das inevitabilidades e dos caminhos já trilhados vezes sem conta sem que alguma vez tivessem levado alguém à sua realização plena e natural. Por vezes é mesmo preciso fazer cara feia, mesmo quando nos tentam vender o gato e a lebre recebendo o preço sem entregar qualquer mercadoria. Nem tudo o que sorri é bom augúrio.