O Cerco Sanitário de Ovar: o futuro é agora…

Cito de memória: se o século XIX foi balzaquiano e o XX de Kafka, o XXI será orwelliano. Quando a tragédia chega, é fácil perceber o simbolismo da Quinta dos Animais. Onde reinou o “Cerco”, é hora de abandonar Orwell. Ovar que o diga. O tempo diluirá o estigma “covidário”, mas a depressão territorial será duradoura sem uma intervenção rápida e directa. A esperança é grande nas decisões nacionais para responder aos problemas económicos e sociais que o “Cerco” provocou e agudizou.

Esperamos as medidas do Orçamento Rectificativo, do Plano de Estabilização e do Documento Estratégico do prof. Costa Silva. Sabem a pouco as palavras corteses do Presidente da República e do primeiro-ministro. Os fundos do “Plano Marshall Europeu” deverão potenciar a reabilitação de Ovar e a experiência-piloto neste concelho permitirá a sua replicação consequente no país. Do Negativo crescerá um Ovar Positivo. Além da “discriminação positiva” à economia local, urge criar um programa tipo Polis de dimensão territorial alargada, multisetorial e com fundos nacionais e europeus a gerir de modo independente e plurianual – que não se resuma a uma mera Agência de Desenvolvimento Local. É o que esperam milhares de famílias, microempresas, ofícios, saberes e sabores como o ex-libris da doçaria: o pão-de-ló de Ovar.

Manuel Malícia, ex-presidente da Assembleia Municipal de Ovar

Uma originalidade portuguesa

Há, oficialmente, nove postos fronteiriços “maiores” entre Portugal e Espanha. Basta consultar a lista. Existem ainda algumas fronteiras menores (se é que esta expressão se adequa), como tal assinalados em mapas de maior escala. De certa forma, têm valor local. Mas há um ponto que, sendo de passagem, não é fronteira nem consta dos ditos postos “maiores” ou menores, mas sempre oficiais. Trata-se da Ponte da Ajuda, sobre o Guadiana, entre Elvas e Olivença. Para Portugal, ponto de passagem entre municípios. Para Espanha, fronteira internacional, raramente referida. Uma absoluta originalidade portuguesa, ibérica por inevitabilidade. É que… como se sabe, Portugal não reconhece Olivença como legalmente parte de Espanha, ao ponto de conceder a nacionalidade portuguesa aos oliventinos (em poucos anos, quase mil oliventinos adquiriram essa nacionalidade).

Nem podia ser de outra forma, em termos legais. Lisboa não pode ceder neste ponto… quanto mais não seja, por causa da posse das águas do Alqueva (acordos de 1968). Se não fosse pelo que está em causa (a saúde pública), facilmente surgiria um problema. Na verdade, a Ponte da Ajuda não pode estar cortada, porque não é posto fronteiriço, mas sim uma ponte legalmente parte do território português. Uma ponte “interna”, portanto.

Note-se, a lamentar, a ignorância manifestada em algumas peças jornalísticas recentes. Fala-se de postos fronteiriços fechados, e colocam-se imagens e fotografias da Ponte da Ajuda. Felizmente, a maioria dos jornalistas são pessoas atentas. Mas alguns, francamente, não o são o suficiente.

Frederico Lobo Gama, Elvas