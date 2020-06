UE pede ao Google e ao Twitter medidas ainda mais robustas contra a desinformação

A vice-presidente da Comissão Europeia para os Valores e Transparência, Vera Jourova, elogiou a acção do Google, que eliminou da sua plataforma mais de 80 milhões de anúncios a promover conselhos nocivos e produtos fraudulentos para combater o novo coronavírus, e aplaudiu a decisão do Twitter de aplicar uma etiqueta de verificação dos factos para corrigir mensagens do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Não se trata de censura, nem da remoção de conteúdos, mas sim do restabelecimento da verdade dos factos”, considerou.

O executivo comunitário discutiu esta quarta-feira um novo fenómeno de desinformação, que o Alto Representante para a Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, designou por “infodemia”, e que tem a ver com o aproveitamento do actual contexto de pandemia para a proliferação de notícias falsas e informação maliciosa, a promoção de teorias da conspiração e a comercialização de produtos que podem pôr em risco a vida da população europeia.

São campanhas patrocinadas por “actores externos”, disseminadas através de plataformas digitais e com um público alvo claramente identificado: os grupos mais expostos aos impactos da pandemia e por isso mais vulneráveis a embustes, mentiras e fraudes. “Tivemos campanhas a recomendar a ingestão de lixívia em vez da lavagem das mãos”, recordou Borrell, dizendo que além de abalar a confiança nas instituições, a desinformação pode mesmo custar vidas.

Outros conteúdos falsos que circularam nas redes sociais levaram por exemplo a casos de vandalismo contra infra-estruturas de 5G em vários países, prosseguiu. E o fluxo de desinformação não pára; “A vacinação parece ser a próxima batalha”, revelou Vera Jourova, revelando que um estudo recente conduzido na Alemanha demonstrou que em menos de dois meses a intenção de imunizar crianças contra doenças infecciosas sofreu uma redução de vinte pontos percentuais.

“Infelizmente, o coronavírus não é o único vírus que está em expansão e a causar problemas”, afirmou Borrell, que se referiu a “campanhas de desinformação para atacar a credibilidade e prejudicar tanto a União como os seus Estados-membros”, patrocinadas por agentes estatais interessados em influenciar e manipular a opinião pública, principalmente a Rússia e a China.

“Uma Comissão geopolítica tem de ser assertiva na identificação dos problemas com que se confronta. Estas acusações são baseadas em provas suficientes “, garantiu a vice-presidente para os Valores e Transparência. No entanto, nem Jourova nem Borrell ofereceram exemplos concretos dessas provas contra países como a China e a Rússia no sumário que fizeram aos jornalistas da discussão no colégio de comissários.

Do que ambos falaram foi da necessidade de uma acção mais robusta para mitigar os riscos da disseminação de informação falsa. “Há que mobilizar as autoridades públicas, mas também as plataformas online”, que devem ir mais longe nas suas medidas para combater a desinformação, disse Jourova. A vice-presidente da Comissão gostaria de ver outras companhias seguir o exemplo do Twitter, que não bloqueou o Presidente dos EUA, Donald Trump, nem apagou a sua publicação, apenas chamou a atenção para a necessidade de verificação dos factos enunciados.

“É precisamente o tipo de reacção que nós apoiamos”, referiu, considerando que “ninguém devia confiar exclusivamente na declaração de uma autoridade quando tem acesso a factos que revelam outros ângulos”. “Não queremos criar um ministério da verdade, nem defendemos que as plataformas removam conteúdos — a não ser nos casos, nesta situação de pandemia, em que estes sejam manifestamente prejudiciais para a saúde e a segurança das pessoas”, acrescentou.