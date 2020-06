Portugal: um país que tem o soft power no centro da política externa

No Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, ouvimos o presidente do Instituto Camões, Luís Faro Ramos, num episódio dedicado à projecção internacional do país e da língua portuguesa.

