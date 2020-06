Quem matou Olof Palme? O “suspeito” morreu há 20 anos

TT News Agency/Anders Holmstrom via REUTERS

Trinta e quatro anos depois do assassínio de Olof Palme, o procurador Krister Petersson anunciou o encerramento do caso, identificando “o principal suspeito”, Stig Engström, mas sem resolver o mistério que rodeia a morte do antigo primeiro-ministro sueco. O “principal suspeito” suicidou-se há 20 anos, por isso não “o podemos processar, nem sequer interrogá-lo e é por isso que decidi encerrar a investigação”, disse Petersson.