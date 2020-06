Covid-19: Praias de Oeiras têm “semáforo” à porta para indicar nível de ocupação

As praias do município de Oeiras vão ter instalado, à entrada, um sistema de “semáforos” que, ligado à aplicação Info Praia, irá dar a ocupação de cada areal, podendo ser consultado mesmo antes de sair de casa.

Na véspera da abertura oficial das quatro praias do município galardoadas com a Bandeira Azul, foi instalado um sistema de semáforos e sinalética de contagem da “capacidade de carga” de cada praia, que tem como base os dados da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

Em declarações à agência Lusa, a vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Oeiras, Joana Baptista, explicou que o investimento realizado pela autarquia, tendo em conta todas as medidas implementadas de segurança nas praias, rondou meio milhão de euros.

“Este ano o mundo inteiro vai ter de viver com o vírus e, em Oeiras, preconizamos todas as normas de segurança determinadas pela Direcção-Geral da Saúde e pela Agência Portuguesa do Ambiente. Tivemos de reorganizar funcionalmente os areais das praias, com a introdução de entradas e saídas, a colocação de corredores principais, além da sinalética”, começou por explicar.

Segundo a responsável, será a sinalética de contagem, “com Oeiras provavelmente a ser o único município do país a dispor do sistema físico”, uma medida de “segurança adicional e de conforto”, tanto para os visitantes de Oeiras como para os próprios moradores no concelho, e que permite consultar, ainda em casa, uma “app” fornecida pela APA, através da qual se percebe a taxa de ocupação das praias, e se está ou não com a ocupação plena.

De acordo com a APA, as praias do município de Oeiras autorizadas a banhos permitem a permanência no areal de 9.800 banhistas, sendo a praia de Santo Amaro de Oeiras aquela que permite um maior numero, com 4.100 utilizadores, seguida da praia da Torre, com 3.000, Caxias com 1.700 e Paço de Arcos com mil.

Joana Baptista explicou ainda que “o sinal verde do “semáforo” refere que a ocupação do areal é baixa, o amarelo que é elevada e o vermelho que está no seu pleno de ocupação”. De fora da sinalética estão as praias da Cruz Quebrada e Dafundo e também a praia de Algés, onde, embora sejam permitidos a estada e banhos de sol, “não são permitidos banhos de mar”, adiantou.

A vereadora lembrou também que o atraso na abertura das praias do concelho para 10 de Junho, e não na segunda-feira passada, como no restante país, teve a ver com o facto de a autarquia ter feito tudo de forma a ter no terreno “todas as medidas de segurança implementadas”.

“Apoiando também os concessionários, a autarquia fez a contratação de 22 nadadores salvadores para a assistência aos banhistas”, e de “todos os equipamentos necessários para o efeito”, acrescentou Joana Baptista.

A autarquia vai ainda desenvolver, várias vezes ao dia, uma limpeza e desinfecção regular dos equipamentos e principais superfícies de contacto, como tampas dos ecopontos, chuveiros, lava-pés, instalações sanitárias, papeleiras e corrimãos.

Foram ainda colocadas instalações sanitárias de apoio à prática balnear na Praia de Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias, além de painéis informativos nos parques de estacionamento e nas entradas das praias, com informação sobre as entradas e saídas disponíveis, equipamentos de apoio à prática balnear, corredores de circulação e zonas reservadas a grupos escolares e pessoas com mobilidade reduzida.

Para que seja possível respeitar a capacidade máxima de cada praia, de forma a garantir o distanciamento social de segurança, foram limitadas as entradas no areal através da colocação de baias.

Também os parques de estacionamento informais foram fechados, como é o caso da Fontaínhas. Já em relação aos parques de estacionamento formais, foram limitados os dias de utilização no estacionamento do Jardim Municipal de Oeiras, que estará encerrado aos fins-de-semana e feriados.

A praia de Paço de Arcos vai contar também, aos fins-de-semana, com uma cabine de desinfecção contra a Covid-19, que permite descontaminar, de forma rápida e segura, o corpo humano, vestuário, sapatos e outros materiais.