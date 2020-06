“Lisboa acordou” e quer que todos saibam: novo vídeo promove a região

“Hoje acordei com uma vontade imensa dentro de mim. Abri as portas e as janelas, saí de casa e acenei a todos. Senti o sol na minha pele e, num piscar de olhos, a toalha estava na areia e o cheiro do mar no meu cabelo. Hoje acordei perto de vocês. Hoje acordei renovada.”

Quem fala assim é Lisboa, que volta aparentemente renovada, mas sempre menina e moça, e que, depois do confinamento provocado pela covid-19, anuncia a quem a quiser ouvir que está pronta a receber visitantes. É este o conceito apresentado num novo vídeo que promove a região de Lisboa.

“Este vídeo reflecte a alegria de Lisboa por poder voltar a abrir portas, em segurança, e por, finalmente, podermos retomar a actividade turística”, afirma a directora-executiva do Turismo de Lisboa Paula Oliveira.

Em trinta segundos, desfilam a Baixa da cidade e a Torre de Belém, mas também se dá um salto à Costa de Caparica e à Serra da Arrábida, para tudo terminar no cais do Tejo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vídeo, que se estreou esta semana no site do Visit Lisboa e respectivas plataforma digitais, “assinala o regresso à (nova) normalidade” para experienciar “com confiança, as múltiplas experiências que a região proporciona”.

A campanha inicia-se a uma semana de Lisboa apresentar o seu “programa de dinamização e captação de turismo interno": o conjunto de iniciativas será apresentado a 16 de Junho.