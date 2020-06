Hotel Crowne Plaza reabre no Porto

Com o selo de certificação Clean & Safe pelo Turismo de Portugal e a implementação de protocolos de limpeza do grupo Intercontinental, o Hotel Crowne Plaza Porto, na Boavista, reabre a 15 de Junho.

“Estamos muito entusiasmados por voltar a abrir as nossas portas aos hóspedes”, afirma Vicent Poulinge, director-geral do hotel, em comunicado, “Após várias semanas de trabalho de todas as equipas, queremos garantir a segurança de todos os espaços do nosso hotel”, garante.

No comunicado, o hotel anuncia que “todas as áreas" foram revistas através da instalação de sinalética adequada e de acrílicos na recepção”, de modo “a priorizar a saúde e a segurança dos hóspedes e dos elementos do staff”, assegurando-se, assim, “o distanciamento social”. Para além disso, “em todos os pontos possíveis, serão utilizadas ferramentas contactless, nomeadamente em serviço de quartos e pagamentos”. A limpeza e desinfecção será ainda efectuada “usando produtos específicos para o uso, com uma maior frequência e em todas as superfícies” e “os pontos de higienização das mãos estarão disponíveis ao longo de todos os espaços do hotel, para maior comodidade dos hóspedes”.

De assinalar as mudanças nos quartos, que serão consideráveis: “sem objectos supérfluos, sem alimentos no minibar, inutilizados e ventilados durante 48 horas após a saída de um cliente”, “todas as roupas de cama serão substituídas e os cortinados desinfectados”. O directório de serviços estará “disponível na Smart TV” e será colocado ainda um selo “à entrada do quarto, garantido ao hóspede que o espaço está fresco e desinfectado”.

O hotel adianta ainda estar a ter especial atenção “ao tratamento do sistema de distribuição de água e de ar condicionado, no que diz respeito à filtragem e qualidade de ar interior, tudo isto com vista ao bem-estar máximo de todos”.

A reabertura é também marcada pelo lançamento de uma campanha flash sale de vouchers, de 15 a 30 de Junho: por 50€, poderá obter um voucher de 65€; por 100€, poderá usufruir de um de 140€; e por 200€, poderá adquirir um de 300€. Estes vales poderão ser utilizados no restaurante, no bar ou em alojamento, tendo validade até 30 de Dezembro de 2020.

