Governo espera não injectar mais de mil milhões na TAP até ao final do ano

O Estado está autorizado a auxiliar a TAP até um montante de 1200 milhões de euros, mas Pedro Nuno Santos adiantou que “a expectativa é que não seja necessário” ultrapassar os mil milhões de euros até ao final do ano. Os restantes 200 milhões são “uma almofada” para qualquer eventualidade.

Na conferência de imprensa desta quarta-feira, o ministro das Infra-estruturas e da Habitação esclareceu os moldes da injecção de capital na transportadora aérea. Pedro Nuno Santos começou por “congratular” o facto de a Comissão Europeia ter aprovado o apoio “num momento tão difícil” como aquele que a TAP está a passar.

O ministro explicou que a intervenção vai ser feita a dois tempos: um primeiro momento que “pressupõe” dar liquidez à imprensa e um segundo momento que permita fazer “as mudanças necessárias” para que a empresa seja mais viável a médio e longo prazo, o principal objectivo do Governo.

A injecção vai ser feita na forma de “empréstimo público”, mas Pedro Nuno Santos diz que “não está excluída” a possibilidade de um empréstimo privado garantido pelo Estado.

“Concordamos que uma intervenção na TAP exige uma reestruturação”, sendo que esse plano “exige alguns meses” para ser feito. Daí que, na primeira fase, exista “uma intervenção de emergência” para garantir que a TAP cubra as despesas imediatas necessárias.

“Estamos preparados a qualquer momento para permitir esta injecção”, disse o ministro, avisando que fica a faltar que os privados aceitem para que seja feita uma intervenção “com a dimensão daquela que estamos a falar”.

Pedro Nuno Santos argumentou que o Estado “está a assumir uma responsabilidade” grande para com os portugueses, sendo que tem de se proteger e defender, faltando assim que os accionistas privados aprovem as exigências.

O plano de Pedro Nuno Santos para a TAP coincidiu com o anúncio da Comissão Europeia, segundo o qual foram aprovadas as ajudas de Estado à empresa, num montante de 1200 milhões de euros.

O valor máximo do apoio estatal já tinha sido divulgado, na última terça-feira, na apresentação da proposta de Orçamento Suplementar, que avançava com um empréstimo de 946 milhões de euros à companhia aérea, na qual o Estado detém 50% do capital.

A Comissão Europeia refere, no comunicado desta manhã, que as ajudas de Estado vão resolver as “necessidades imediatas de liquidez” da TAP sem “distorcer a concorrência” no mercado europeu.

A solução para a TAP não deve implicar que o Estado tenha mais poderes na administração, ao contrário do que defendia o ministro das Infra-estruturas. Pedro Nuno Santos perde nesta frente, depois de ter protagonizado duas intervenções públicas sobre o futuro da transportadora aérea que acabaram desautorizadas pelo primeiro-ministro.

Por estes dias, é muito o que os separa: ao que sabe o PÚBLICO, Pedro Nuno Santos discorda frontalmente das propostas do independente Costa e Silva, convidado pelo primeiro-ministro para preparar o plano de recuperação económica. E também não gostou de ver António Costa a apoiar a reeleição de Marcelo. Ele não apoiará Marcelo. Costa, por seu turno, não gosta do estilo “radical” do seu ministro a tratar de dossiers como o da TAP – e aliás fez questão de, por duas vezes, deixar isso claro.

Os pequenos accionistas do grupo TAP vão poder pedir, no final do mês, informações e explicações aos membros do conselho de administração e da comissão executiva sobre o presente e futuro da empresa, que atravessa profundas dificuldades. De acordo com a convocatória da assembleia geral, a reunião magna de accionistas vai realizar-se no próximo dia 30, podendo votar-se por correspondência.