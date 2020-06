Bruxelas aprova ajuda de 1200 milhões à TAP

A Comissão Europeia anunciou esta quarta-feira que aprovou as ajudas de Estado à TAP, num montante de 1200 milhões de euros.

O valor máximo do apoio estatal já tinha sido divulgado ontem pelo Governo na apresentação da proposta de Orçamento Suplementar. Segundo o documento entregue à Assembleia da República, está em causa pelo menos um empréstimo de 946 milhões de euros à companhia aérea onde o Estado tem 50% do capital.

No comunicado desta manhã, a Comissão Europeia refere que as ajudas de Estado vão resolver as “necessidades imediatas de liquidez” da TAP sem “distorcer a concorrência” no mercado europeu.

Citada no comunicado, a comissária europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager, refere que a ajuda permitirá à TAP resolver os problemas urgentes de tesouraria e preparar “a sua reestruturação, para garantir a viabilidade no longo-prazo”.

Num sector que foi particularmente afectado pela pandemia do novo coronavírus, “a medida ajudará a evitar disrupções para os passageiros”, nota a comissária. “O levantamento progressivo das restrições às viagens e a abertura da época turística também ajudam indirectamente o sector turístico português e a economia como um todo”, afirmou a comissária.