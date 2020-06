V. Setúbal e Santa Clara empatam no Bonfim

O Vitória de Setúbal empatou nesta quarta-feira 2-2 com o Santa Clara, em jogo da 26.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, aumentando a série de jogos dos sadinos sem vencer no campeonato.

Na partida disputada no estádio do Bonfim, foi o Santa Clara a adiantar-se no marcador aos 38 minutos, numa grande penalidade convertida por Thiago Santana, mas o Vitória de Setúbal empatou por Hildeberto Pereira, aos 45'+3’, com Mirko Antonucci, aos 78’, a marcar o segundo golo sadino, antes do empate de Crysan, aos 86’.

Com o empate desta quarta-feira, o Vitória de Setúbal aumenta para oito o número de jogos sem vencer no campeonato (cinco empates e três derrotas) e está em 11.º, com 30 pontos, enquanto o Santa Clara, que na jornada anterior tinha vencido o Sporting de Braga, é oitavo, com 34.