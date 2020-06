Rui Costa vai participar na Volta a Espanha

O ciclista português Rui Costa (UAE Emirates) vai participar na edição deste ano da Volta a Espanha em bicicleta, anunciou nesta quarta-feira a equipa, que revelou alguns dos corredores que vão participar nas três grandes voltas.

Na lista revelada pela UAE Emirates, Rui Costa integra os corredores que têm participação prevista na Vuelta, juntamente com David De la Cruz, Davide Formolo, Fábio Aru e Jasper Philipsen.

O português não está, para já, escalado para nenhuma das outras grandes voltas, Tour e Giro. Na equipa estão também os irmãos Ivo e Rui Oliveira, mas os dois portugueses não integram nenhuma das listas reveladas.

Na Volta a França, a UAE Emirates anunciou as presenças de Tadej Pogacar, terceiro classificado da Vuelta do ano passado, Davide Formolo, David De la Cruz, Fábio Aru e Alexander Kristoff.

Já na Volta a Itália a equipa vai contar com Fernando Gaviria, Maximiliano Richeze, Sebastian Molano, Brandon McNulty, Joe Dombrowski, Valerio Conti e Diego Ulissi.

“Em cada alinhamento misturamos os objectivos, com um equilíbrio entre trepadores, sprinters e corredores versáteis que podem ganhar etapas. Os alinhamentos finais ainda vão ser confirmados, o que deve acontecer nas próximas semanas”, refere a equipa em comunicado.

A temporada do WorldTour, interrompida pela pandemia de coronavírus em meados de Março, deve ser retomada no início de Agosto, com a clássica Strade Bianche, em Itália, dia 1, e a Volta à Polónia, de 5 a 9.

Com todo o calendário reajustado, o Tour de França será de 29 de Agosto a 20 de Setembro, o Giro de Itália será de 3 a 25 de Outubro e a Volta a Espanha de 20 de Outubro a 8 de Novembro.