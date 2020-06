Roger Federer, lesionado, não joga até 2021

O tenista suíço Roger Federer, recordista de vitórias no Grand Slam (20), anunciou nesta quarta-feira que ficará longe das competições até 2021, depois de ser novamente operado ao joelho direito.

“Planeio aproveitar o tempo para estar a 100% e poder jogar da melhor maneira possível”, disse o jogador, que completa 39 anos em Agosto, numa mensagem no Twitter. E acrescentou: “Sentirei muito a falta dos meus fãs e do campeonato e mal posso esperar para ver todos novamente no início da temporada de 2021”.

Operado ao mesmo joelho em Fevereiro, Federer planeava inicialmente regressar durante esta temporada aos campos de ténis, um plano colocado de parte pelo suíço.