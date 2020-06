PGA Tour recomeça com ‘field’ de luxo

É já na quinta-feira que se assinala o recomeço do calendário competitivo do PGA Tour, interrompido devido à pandemia da covid-19 desde a primeira volta do The Players Championship, a 12 de Março.

O torneio em questão é a 75.ª edição do Charles Schwab Challenge, com 7,5 milhões de dólares em prémios, no Colonial Contry Club (Par 70), em Fort Worth, Texas. Sem espectadores, conta com um field de luxo em que se incluem os cinco primeiros do ranking mundial e 17 do top-20 da tabela. Isto além do top-5 na FedEx Cup – por esta ordem, Sungjae Im, Justin Thomas, Rory McIlroy, Brendon Todd e Webb Simpson.

A prova terá transmissão em directo no Eurosport 2 Portugal, tal como as sete seguintes, a saber: 18 – 21 de junho: RBC Heritage; 25 – 28 de junho: Travelers Championship; 2–5 de julho: Rocket Mortgage Classic; 9 – 12 de julho: Torneio ainda não definido; 16 – 19 de julho: The Memorial Tournament presented by Nationwide; 23 – 26 de julho: 3M Open. Para além do Eurosport 2 em Portugal, os torneios do PGA TOUR podem ser acompanhados na GOLFTV.

O n.º1 mundial Rory McIlroy faz a sua estreia no torneio jogando as duas primeiras voltas com os números 2 e 3, respectivamente, o espanhol John Rahm e o norte-americano Brooks Koepka.

Rory já venceu dois torneios do PGA Tour na sua estreia – o Wells Fargo Championship em 2010 e RBC Canadian Open em 2019. Para Rahm, será a quarta participação no Colonial, sendo que em 2017 foi 2.º empatado com Sean O’Hair. Já Koepka, graças a duas voltas de 63 (a segunda e a quarta) foi 2.º na sua única incursão na prova, em 2018.

Cabe a Kevin Na (30.º) defender o título, mas, estatisticamente, espera-o uma tarefa difícil, já que apenas um jogador logrou vencer duas vezes seguidas – Ben Hogan (1912-1997).

Na base do sucesso de Na esteve uma segunda volta de 62 pancadas, a uma pancada do recorde do campo. Ao finalizar com um 66, para um total de 267 (-13), ganhou com quatro pancadas de vantagem sobre Tony Finau. O C.T. Pan e Andrew Putnam partilharam o terceiro lugar com 272.

Outros recentes vencedores em prova são Justin Rose (2018), Kevin Kisner (2017), Jordan Spieth (2016) e Chris Kirk (2015). Phil Mickelson, duas vezes campeão (2000 e 2008), está igualmente dentro do field.

Pelas 8h46 de quinta-feira, será observado um minuto de silêncio em memória de George Floyd, a vítima fatal da violência policial que espoletou as manifestações de protestos que se têm sucedido, dia após dia, nos EUA e até noutros pontos do globo. Para “ampliar as vozes e os esforços em andamento para acabar com questões sistémicas de injustiças raciais e sociais que afectam nosso país”, justificou o PGA Tour.

