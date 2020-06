FPF transforma cachecóis em máscaras e dinheiro reverte para o Banco Alimentar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) reciclou milhares de cachecóis de apoio à selecção para a produção de máscaras sociais reutilizáveis, com o valor angariado a reverter para a rede de emergência do Banco Alimentar contra a fome.

“Com estas máscaras solidárias, em tamanhos adulto e infantil, a FPF não está apenas a mostrar um design único, mas também a contribuir para um mundo mais sustentável”, indica uma nota publicada nesta quarta-feira no site oficial do organismo federativo.

As máscaras, que estão à venda na FPF Portugal Store, são produzidas com material reciclado dos cachecóis de apoio à selecção nacional, com o objectivo também de ajudar no combate à pandemia de covid-19, para o qual a federação já angariou mais de 2,5 milhões de euros em acções de solidariedade.

“Todo o valor gerado reverterá na sua totalidade para a rede de emergência do Banco Alimentar contra a fome. Queremos muito que as pessoas dêem a sua cara por esta causa e usem a máscara com orgulho nacional, sabendo que todo o lucro gerado irá alimentar famílias carenciadas”, afirmou o director de marketing da FPF, Nuno Moura.

A presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a fome, Isabel Jonet, elogiou a iniciativa da FPF, que alia as componentes ambiental e social: “Por um lado, há a reciclagem dos cachecóis. Por outro, a responsabilidade social, ao fazer reverter para a rede de emergência alimentar os valores da venda das máscaras”, observou.