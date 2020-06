FC Porto escolhido para a Champions de andebol. Sporting ainda em espera

O FC Porto foi escolhido para estar na próxima Liga dos Campeões de andebol. A Federação Europeia de Andebol (EHF) anunciou nesta quarta-feira que os “dragões” são uma das dez equipas apontadas para participarem na competição, por serem o primeiro classificado do campeonato nacional português.

O novo formato da Champions de andebol conta com 16 equipas, pelo que as restantes seis serão escolhidas com base em critérios como pavilhão/cidade em que jogam, transmissões televisivas, espectadores, resultados anteriores nas competições europeias e impacto do clube a nível comercial e digital.

Entre as 14 formações candidatas a um lugar está o Sporting, que terá de esperar por dia 19 para saber se será uma das seis equipas escolhidas. Caso fiquem de fora, os “leões” jogarão a Liga Europeia, prova abaixo da Liga dos Campeões.

Todas estas escolhas estarão ainda sujeitas à análise do Comité Executivo da EHF, que deverá aprovar a escolha do organismo de andebol.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Equipas já apuradas: FC Porto (Portugal), Zagreb (Croácia), Aalborg (Dinamarca), Barcelona (Espanha), PSG (França), Kiel (Alemanha), Flensburg (Alemanha), Veszprém (Hungria), Vardar (Macedónia) e Kielce (Polónia).

Equipas em disputa por seis vagas: Sporting (Portugal), Meshkov Brest (Bielorrússia), Abanca (Espanha), Wisla Plock (Polónia), Dínamo Bucareste (Roménia), Schaffhausen (Suíça), Besiktas (Turquia), Elverum (Noruega), Nantes (França), Szeged (Hungria), Celje Pivovarna (Eslovénia), Pelister (Macedónia), GOG Handbold (Dinamarca) e Motor (Ucrânia).

A Liga dos Campeões tem sido um palco de destaque para as formações nacionais. Antes da suspensão das provas, os portistas conseguiram apurar-se para os oitavos-de-final, enquanto o Sporting esteve perto de conseguir o mesmo, mas caiu perante o Dínamo Bucareste, depois de dois jogos equilibrados no final de Fevereiro.