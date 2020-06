Benfica empata em Portimão e pode deixar fugir o FC Porto

O Benfica pode perder a liderança I Liga nesta jornada 26, depois do quarto empate consecutivo no campeonato. Os “encarnados” empataram (2-2) frente ao Portimonense, nesta quarta-feira, um resultado que coloca a equipa de Bruno Lage com mais um ponto do que o FC Porto, mas à mercê da ultrapassagem dos “dragões” – que ainda jogam nesta quarta-feira frente ao Marítimo. Já o Portimonense soma um ponto importante na luta pela permanência, mas pode perder algum terreno para Paços de Ferreira, Marítimo e Tondela, principais rivais na luta dos últimos lugares.

No Algarve, o Benfica começou o jogo com ascendente claro sobre o Portimonense e, após 18 minutos a rondar a área algarvia, acabou mesmo por conseguir uma situação de finalização. Rúben Dias lançou Rafa nas costas da defesa do Portimonense e o português, já dentro da área, fez um passe atrasado para o remate forte de Pizzi, de pé esquerdo.

Com o jogo “desbloqueado”, o Benfica ainda conseguiu aumentar a vantagem à passagem da meia hora, aproveitando um erro individual do Portimonense.

Pizzi fez um passe em profundidade, Possignolo falhou o corte e deixou André Almeida isolado perante Gonda. O lateral não falhou e fez o terceiro golo no campeonato – e o segundo frente ao Portimonense, depois do golo na primeira volta.

Aos 66 minutos, depois de um livre lateral de Tabata, batido do lado esquerdo, Dener saltou entre os centrais “encarnados” e cabeceou para o golo algarvio. Foi o quinto golo do médio na Liga - o melhor marcador da equipa.

Empolgado pelo golo, o Portimonense demorou dez minutos a empatar o jogo. Marcou Júnior Fernandes, num grande remate em arco, de fora da área.

Desta partida nota, também, para as lesões de Jardel e Grimaldo, ambos substituídos no decorrer do jogo.