Antes quero cão que me morda do que avatar que dê à cauda

O pesadelo mais recorrente que tenho é o de que acordei digitalizado e confinado ‘on line’ nas redes internéticas. E à medida que tento de lá sair, mil ‘posts’ por minuto surgem contra mim, chamando-me de ‘velho do restelo’ a ‘dinossauro’ (nas versões moderadas) e de ‘reaccionário’ a ‘anarquista’, consoante o posicionamento desideológico do autor dos ditos, embora a maioria deles sejam processados ‘algoritmicamente’ por um ‘browser’ de ‘inteligência artificial’ binária, que conclui 1 ou 0, tal como estar ‘on’ ou ‘off’. E mal tento fazer um comentário dizendo que há, pelo menos, mais 8 algarismos além desses, aparecem ‘emojis’ com a língua de fora ou mesmo a fazer ‘manguitos’.

Num esforço tremendo, acordo e suspiro de alívio, mal saboreio um café ‘analógico’ e assim que o meu cão me rosna porque ainda lhe não dei a ração da manhã. Faço-me ao banho matinal e quando vou para sair de casa toca o ‘android’ a dar sinal de uma ‘sms’ e leio que me foi dada ordem de ficar em ‘teletrabalho’ o resto do dia. Não porque, neste outro pesadelo, haja razões sanitárias de distanciamento físico, mas, por medidas cautelares de uma qualquer perturbação de mercados sensíveis foi decidido manter o distanciamento SOCIAL permanente...

Volto para debaixo do chuveiro e, afinal, as gotas que julgo escorrerem-me pelo rosto são perlas de suor desse outro pesadelo que estava a ter. Sorrio, retomo a rotina do café e da ração do meu ‘Boby’, mas tocam-me à porta. Vou abrir e do lado de lá está um homem de máscara, luvas e viseira. Espantado, porque já estamos em 2024 e já houve um programa de vacinação mundial contra todos os coronavírus, pergunto-lhe porque vem assim. Ele supostamente sorri (não lhe consigo ler realmente o comportamento facial) e estende-me a mão com um simpático vocabulário anglo-mandarim, ao mesmo tempo que no espaço me surge uma tradução em português, porém com uma ortografia sem grande nexo e vários erros de sintaxe. Todavia, a ‘legenda aérea’ diz qualquer coisa, traduzo para o compreensível, como “sinta a minha mão”. Cumprimento-o e outra legenda surge: “sou um holograma táctil e uso máscara, luvas e viseira para não ser contaminado de humanidade”. O meu cão, percebendo por instinto animal, que o dono está em perigo, apresta-se para lhe morder as canelas. Mas o bicho sai a ganir, incompreendendo porque foi ineficaz a tentativa de socorrer o dono.

É neste preciso momento que acordo de novo – afinal era um terceiro pesadelo dentro do pesadelo, uma espécie de ‘matrioska’ luminescente de pesadelos – e, de facto, o Boby está a ganir, mordendo-me os calcanhares, esganado de fome. Ameaço-o com o ser ‘descontinuado’ e substituído por um ‘avatar’ que dê à cauda, mas sem qualquer intenção de o fazer, declinando o suposto desafio feito a Gil Vicente para escrever um auto original: antes quero cão que me morda do que avatar que dê à cauda.

Nisto, olho o calendário incorporado no despertador do ‘tablet’ e fico perplexo: 1 de Janeiro de 1984/bis. Pergunto aos gritos, desesperado e ‘twittando’: “Who’s watching me?”. Como ninguém me responde, esbofeteio-me para ver se não é ainda um 4.º pesadelo. E só então percebo que estou a ‘teclar’ a minha ‘App’ no ‘smartphone’ de alguém, que é um dos meus 7.093 amigos numa rede social, embora eu realmente só conheça em verdade 3 que me deram provas de amizade. Ainda que, em abono da verdade, dos restantes 7.090, uns bons 5.500 costumem pôr ‘like’ em várias circunstâncias: desde quando confirmo que vou a um ‘evento’ noutra ‘página’ até ao simples momento em que acabei de pesquisar no Google o significado de ‘amigo’ e leio: “amiga ou amigo: aquela ou aquele que integra o acesso ao seu ‘perfil’ na Web”.

Desesperado, esforço-me por acordar no meio do que só pode ser mais um pesadelo ‘in inn’ entre os demais. Mas não acordo. Apenas me consigo ver no meio de algo destruído, tipo “Matrix” (o original, os outros estão ao nível do Rambo). Deve ser, penso eu, ao menos o pesadelo final! Dali para a frente não terei possibilidade de sonhar algo bom ou mau. Passei a ser totalmente biónico.

Deo gratias! – respiro no meu anacronismo.

Encenador enquanto se possa sonhar