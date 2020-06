HBO retira E tudo o Vento Levou do catálogo nos EUA por perpetuar racismo

A plataforma HBO Max retirou o filme E Tudo o Vento Levou do seu catálogo nos Estados Unidos, atendendo às críticas de que veicula uma visão idílica da escravatura e perpetua estereótipos racistas. O épico de 1939, com Clark Gable e Vivien Leigh nos papéis principais (Rhett e Scarlett O'Hara, respectivamente), foi realizado por Victor Fleming, a partir do romance homónimo de Margaret Mitchell, e recebeu à época dez Óscares. Continua a ser o filme mais rentável de sempre em toda a história do cinema, considerando valores corrigidos pela inflação.

A acção da HBO coincide com a decisão de outras empresas, como a Disney, que evitou incluir na sua nova plataforma A Canção do Sul, um filme baseado na personagem folclórica do Tio Remo e polémico desde a sua estreia, em 1946, ou a cadeia de televisão Paramount, que cancelou o programa Cops, protagonizado por polícias dos Estados Unidos (e por cá exibido pela Fox Crime). Em Portugal, a colectânea As Histórias do Tio Remo foi publicada em 1959 pela Livraria Civilização, com ilustrações de António Quadros; o original norte-americano, uma recolha de contos populares da tradição oral afro-americana compilada e adaptada por Joel Chandler Harris, teve a sua primeira edição em 1881 e foi depois convertida em filme pela Disney, na sua primeira produção com actores reais.

A suspensão de E Tudo o Vento Levou chega um dia depois de o diário Los Angeles Times ter publicado uma coluna de opinião, assinada por John Ridley, na qual o argumentista e realizador norte-americano reivindicava o banimento do filme do catálogo do serviço HBO Max, alegando que a obra “glorifica” o Sul esclavagista na sua representação dos Estados Unidos da Guerra da Secessão dos EUA. “Ignora os horrores da escravatura e perpetua os estereótipos mais dolorosos das pessoas de cor”, escreveu o autor do argumento do filme 12 Anos Escravo (2014), do cineasta britânico Steve McQueen, pelo qual recebeu o Óscar da sua categoria.

“É um filme que, enquanto parte da narrativa da ‘Causa Perdida’, romantiza a Confederação de uma forma que relegitima a noção de que o movimento secessionista era algo mais, ou algo melhor, ou algo de mais nobre, do que efectivamente foi — uma insurreição sangrenta para manter o ‘direito’ a possuir, vender e comprar seres humanos”, argumenta ainda Ridley, notando que “os melhores talentos da época em Hollywood” se juntaram em E Tudo o Vento Levou para “sentimentalizar uma história que nunca existiu”. Visto hoje, insiste, o filme “continua a dar cobertura àqueles que alegam falsamente que persistir na iconografia da plantação é uma questão de ‘herança, não de ódio'”.

“Deixem-me ser bem claro: não acredito na censura. Não acho que E Tudo o Vento Levou deva ser relegado para uma cave em Burbank. Peço apenas que, depois de se deixar passar um período de tempo respeitoso, o filme seja reintroduzido na plataforma HBO Max juntamente com outros filmes que dêem um panorama mais amplo e mais completo do que a escravatura e a Confederação realmente foram. Ou que seja complementado por conversas sobre a importância de ter muitas vozes a partilharem histórias de diferentes perspectivas, em vez de insistir apenas naquelas que se limitam a reforçar os pontos de vista da cultura dominante”, remata o argumentista, também criador da série American Crime.

O período histórico no qual se baseiam o filme e o romance original do qual foi adaptado é um capítulo ainda controverso na sociedade norte-americana, já que os estados confederados do Sul queriam proclamar a independência, negando-se a abolir a escravatura.

E Tudo o Vento Levou foi criticado na sua época por activistas como o guionista afro-americano Carlton Moss, que protestou contra as estereotipadas caracterizações das personagens negras como “preguiçosas, torpes e irresponsáveis” e também pelo modo como sugeria “uma radiante aceitação da escravatura”.

Quando a actriz afro-americana Hattie McDaniel ganhou o Óscar pela sua interpretação da escrava Mammy — um papel quase tão ferozmente disputado como o da protagonista Scarlett O'Hara, conta Jull Watts em Hattie McDaniel: Black Ambition, White Hollywood, lembrando que a própria primeira-dama da altura, Eleanor Roosevelt, escreveu ao produtor David O. Selznick para lhe pedir que fosse dado à sua criada —, teve de sentar-se separada dos companheiros, no fundo na sala, devido às leis de segregação racial. Nesse ano de 1940, a cerimónia de atribuição dos prémios da Academia de Hollywood teve lugar no clube nocturno do Ambassador Hotel, em Los Angeles; ironicamente, foi num estabelecimento que tinha uma inflexível política “no blacks allowed” que pela primeira vez um Óscar foi parar a mãos negras. Só em 1959, na sequência da publicação do Unruh Civil Rights Act que proibiu a discriminação racial no estado da Califórnia, conta a Hollywood Reporter, o Ambassador seria forçado a tornar-se um hotel “integrado”.

Desumanizar e distorcer

No rescaldo da morte de George Floyd, de que resultou já a acusação do polícia Derek Chauvin por homicídio por negligência, e em plena onda de protestos contra o racismo e a brutalidade policial nos Estados Unidos, o canal de televisão Paramount Network confirmou também esta madrugada que não emitirá mais entregas do reality-show policial Cops, estreado em 1989.

O formato, de excepcional longevidade, documenta actuações de agentes da polícia norte-americana em operações reais. A sua 33.ª temporada tinha estreia prevista na próxima segunda-feira, dia 15, mas uma porta-voz da cadeia, citada pelo New York Times, afirmou que o reality-show já “não está na Paramount Network” e que não há de momento “planos para o seu regresso”.

A Spike TV, antecessora da Paramount Network, assumiu o programa em 2013, depois de a Fox, que o lançou, o ter cancelado após 25 anos de carreira televisiva, lembra o diário nova-iorquino. A decisão da Fox foi resultado de uma campanha do grupo de defesa dos direitos civis Color of Change, segundo o qual a narrativa de Cops assenta numa representação “desumanizada e distorcida da comunidade afro-americana e do sistema de justiça criminal” dos Estados Unidos.

O director executivo da Color of Change, Rashad Robinson, já saudou a Paramount por ter tomado “a atitude certa” e incentivou outras cadeias a seguirem-lhe o exemplo. “Estes reality-shows que glorificam a polícia mas nunca mostram o profundo nível de violência policial não são realidade, são armas de relações públicas para o sistema legal. Mas o sistema legal não precisa de relações públicas. Precisa de responsabilização”, disse, citado também pelo New York Times.