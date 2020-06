Índice de contágio de Portugal acima do de vários países europeus, mas peritos estão confiantes

A resposta do Governo português ao controlo da pandemia covid-19 recebeu elogios internacionais. Agora, em fase de desconfinamento, o R0 nacional ― o número básico que mede o índice de propagação do vírus ― continua a rondar o 1, valor em que uma pessoa, em média, contagia outra. Este valor está acima da média de vários países que adoptaram medidas de confinamento menos rigorosas, revelaram os epidemiologistas esta segunda-feira, na reunião do Infarmed, em Lisboa. Na Noruega, o R é em média de 0,83 e na Áustria 0,91. Na República Checa, que também teve um confinamento menor do que o aplicado em Portugal, o R é de 0,96 e na Alemanha 0,87. Nos países onde o confinamento foi maior, o R também está mais baixo do que em Portugal. É o caso de Espanha, com R em 0,77 e da Bélgica com 0,75.

