PSP reforça fiscalização às motas a partir de quarta-feira

A PSP vai intensificar em todo o país, a partir de quarta-feira e até domingo, a fiscalização às motas devido ao aumento deste tipo de transporte durante o Verão, indicou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública.

Em comunicado, a PSP indica que a operação, denominada 2 rodas em segurança, vai especialmente incidir sobre a correcta utilização do capacete de protecção, cumprimento da sinalização semafórica, correcta mudança da via de trânsito e adequada sinalização de manobras, cumprimento dos limites de velocidade e das regras de prioridade, bem como a detecção de situações de condução sob o efeito do álcool.

A PSP explica que pretende com esta operação “criar condições para que o gradual aumento do fluxo rodoviário não implique o aumento da sinistralidade” e “reforçar junto dos condutores a necessidade de conduzirem de forma defensiva, minimizando os maiores riscos”.

A PSP registou, nos primeiros quatro meses do ano, 950 acidentes de viação, que resultaram quatro vítimas mortais e 799 feridos, 26 dos quais em estado grave, uma descida relativamente aos mesmo período de 2019, quando ocorreram 1.192 acidentes, três vítimas mortais e 1022 feridos, 44 dos quais em estado grave.

Esta força de segurança refere ainda que esta operação de fiscalização às motas se enquadra na concretização de um dos objetivos delineados no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária (PENSE 2020).