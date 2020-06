Ex-funcionária da Segurança Social é julgada por burla de 631 mil euros com abonos de família

O Tribunal de Coimbra começou esta terça-feira a julgar uma ex-funcionária da Segurança Social, que é suspeita de ter criado perfis falsos de beneficiários de abono de família, apoderando-se assim de 631 mil euros.

A antiga funcionária, de 50 anos, residente em Coimbra, é acusada pelo Ministério Público de ter burlado a Segurança Social em 631 mil euros, entre Maio de 2014 e finais de 2018, através de um esquema de criação de perfis falsos de beneficiários de abono de família.

A arguida, que trabalhava no Instituto da Segurança Social desde 1992, iniciou funções na equipa de prestações familiares do Centro Distrital de Coimbra em 2006. Pelo menos desde o início de 2014, terá decidido aproveitar-se do sistema informático, alega o Ministério Público, na acusação a que a agência Lusa teve acesso.

Aproveitando-se do acesso ao sistema, a funcionária gerou 100 perfis de mães falsas, inserindo nomes de mulheres, datas de nascimento, naturalidade, número de documento de identificação e morada, que não correspondiam a qualquer pessoa existente, gerando automaticamente um Número de Identificação de Segurança Social (NISS) para cada perfil.

Posteriormente, inseriu também dados correspondentes a crianças, dadas como descendentes das progenitoras falsamente criadas pela arguida, explica o Ministério Público.

Com esses dados inseridos, a ex-funcionária gerou 252 processos de atribuição de abono de família, alguns dos quais repetindo o NISS de beneficiárias, mas em diferentes centros distritais da Segurança Social.

Associado aos processos, a arguida terá inserido o número de três contas suas (uma delas co-titulada com o marido). Assim, entre 2014 e 2018, a Segurança Social transferiu para as suas contas um total de 631 mil euros, como pagamentos de abono de família.