Covid-19. Há mais sete mortes e 421 novos casos de infecção — o maior aumento desde 8 de Maio

Portugal registou esta terça-feira mais 421 casos de covid-19 (num total de 35.306), o que corresponde a um aumento de 1,2% — a maior subida, em termos totais e percentuais, desde 8 de Maio.

A 8 de Maio, Portugal registou 553 novos casos de covid-19, o que correspondeu a uma taxa de crescimento de 2,1%. Seguiram-se depois 13 dias em que a percentagem de novos casos permaneceu inferior a 1% e, durante cerca de um mês, esta taxa permaneceu sempre abaixo do valor agora registado (1,2%).

Foram registadas também esta terça-feira mais sete mortes, contabilizando-se um total de 1492 vítimas mortais.

​Os dados foram divulgados esta terça-feira no boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), que todos os dias é actualizado com a informação recolhida até à meia-noite do dia anterior.

A taxa de letalidade global da covid-19 em Portugal é actualmente de 4,2%, subindo para 17,4% acima dos 70 anos, anunciou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, durante a conferência de imprensa diária sobre a pandemia de covid-19.

Dos 421 novos casos registados, 386 reportam-se à região de Lisboa e Vale do Tejo, o que corresponde a 92% do total.

Já recuperaram da infecção 21.339 pessoas, mais 183 do que as registadas na segunda-feira. Há ainda 394 pessoas internadas (mais 28 do que no dia anterior) e 65 em unidades de cuidados intensivos (mais dez do que na segunda-feira).

Dos infectados, 96,8% está a ser acompanhado no seu domicílio. A taxa de internamento é de 3,2%, sendo que, deste número, 0,5% diz respeito aos pacientes em unidades de cuidados intensivos, acrescentou António Lacerda Sales.

Embora a região de Lisboa e Vale do Tejo continue a registar a maior parte dos novos casos, em termos absolutos e desde o início da pandemia, a região Norte continua a ser aquela com mais casos de infecção, com 16.967 casos e 809 mortes. Na região da capital regista-se um total de 13.608 casos e 408 óbitos, mais cinco mortes do que na segunda-feira.

Por concelhos, Lisboa concentra o maior número de casos (com 2700), seguindo-se Sintra (1701 casos), Vila Nova de Gaia (1592) e o Porto (1414).

Retirando ao total de infecções o número de mortes e de recuperados, há 12.475 casos de infecção ainda activos em Portugal — mais 231 do que na segunda-feira.

"Estratégia passa agora por seguir os casos activos"

O secretário de Estado da Saúde afirmou ainda, durante a conferência de imprensa, que 75% dos profissionais de saúde infectados com covid-19 já recuperaram da doença, num total de 2727 recuperados, sendo que os restantes 25% são considerados ainda casos activos.

Segundo António Lacerda Sales, a estratégia passa agora precisamente por seguir os casos activos, em vigor, e pela procura de novos casos. “Vamos estar atentos ao surgimento de eventuais novos focos”, afirmou.

Relativamente aos novos focos, a directora-geral da Saúde afirmou que o vírus ainda circula e quando atinge os locais de trabalho, ajuntamentos e as habitações leva a uma maior transmissão. “A epidemia não é uniforme em todo o país”, disse Graça Freitas, pelo que os focos que originaram novos casos vão continuar a ser seguidos.

A directora-geral da Saúde adiantou ainda que o surto de covid-19 na Azambuja está a extinguir-se, identificando outros pontos que podem ser de risco na região de Lisboa e Vale do Tejo. “Quero referir algo muito importante: os surtos são dinâmicos. Nestes casos de Lisboa e Vale do Tejo, trata-se de uma população jovem, saudável e com doença ligeira. Tendem a recuperar rapidamente. O foco da Azambuja está em resolução. Teve o seu tempo, as pessoas foram isoladas e agora estas pessoas estão no seu processo de recuperação. Está em resolução, não está francamente activo, a maior parte dos casos está em recuperação, tenderá a extinguir-se. Não quer dizer que não haja outros focos mais activos, estão dispersos, muitos associados a obras, em empresas de trabalho temporário de recolha de frutas. Outros em lares. Múltiplos focos ligados a múltiplas actividades”, explicou Graça Freitas.

Regresso do público no futebol “não está a ser equacionado"

Questionada sobre o regresso de público aos estádios, Graça Feitas explicou que não há intenção de que isso aconteça até ao final da temporada. "Neste momento, não está a ser equacionado o regresso de público ao estádio durante esta temporada. Não se perspectiva que haja uma alteração da decisão. Tanto quanto saiba, é o que se está a passar em campeonatos da Europa. Somos muito cautelosos, temos tido um diálogo profícuo e profundo com a Federação Portuguesa de Futebol. Temos trabalhado conjuntamente para que o sector, tão importante para a nossa actividade económica, se mantenha em funcionamento”, explicou a directora-geral da Saúde, num momento em que restam nove jornadas até ao final do campeonato.

Graça Freitas defendeu ainda a reabertura dos centros comerciais em Lisboa, anunciada esta terça-feira pelo primeiro-ministro. “Parece-me que estão criadas condições para que possam abrir. A grande maioria dos casos positivos em Lisboa e Vale do Tejo estão identificados. As autoridades têm trabalhado com estas pessoas para que elas percebam o risco na propagação da doença. Tem havido grande diálogo para que as pessoas se abstenham de vir para o exterior das residências. Estes centros comerciais vão abrir com regras muito restritas de circulação de pessoas. Desde que sejam cumpridos estes fluxos, não me parece que exista um risco muito grande de transmissão da doença”, explicou.

Já o secretário de estado da Saúde destacou que se vai assistir a uma retoma gradual da actividade assistencial nos hospitais, mantendo as devidas condições de segurança e assegurando também circuitos separados. Prevê-se que “a procura destes cuidados venha a aumentar”, afirmou. Neste sentido, informou que vão ser contratados mais 2900 profissionais de saúde, como já era sabido.

​"É preciso que as pessoas não tenham medo e se dirijam aos serviços”, insistiu. É preciso “com a maior celeridade possível recuperar a actividade assistencial”, disse António Lacerda Sales.

Na segunda-feira registaram-se 192 novos casos e, desses, 78% foram identificados na região de Lisboa e Vale do Tejo. Nesse dia foram ainda reportadas mais seis mortes e mais 161 pessoas recuperadas da doença.