Boi salta de navio no porto de Setúbal e é resgatado pela Polícia Marítima

Um boi saltou na manhã desta terça-feira para o rio Sado quando embarcava num navio no porto de Setúbal.

O alerta foi dado às autoridades pelas 9h e a operação de resgate contou com o apoio da Polícia Marítima, que garantiu que a operação decorria com segurança e que o animal não fugia depois para a rua, confirmou ao PÚBLICO o comandante Paulo Alcobia Portugal, do comando local de Setúbal da Polícia Marítima.

O animal foi resgatado com a ajuda de uma embarcação disponibilizada pela empresa que estava a proceder ao embarque dos animais. O boi foi depois encaminhado para uma rampa, junto ao cais do terminal 1 do Porto de Setúbal, e foi recolhido pela Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) e pela empresa de transporte de animais.

O boi foi avistado junto ao cais de atracagem dos catamarãs da Atlantic Ferries (que fazem o transporte fluvial entre Setúbal e Tróia), segundo o Jornal de Notícias, e o momento foi gravado e partilhado nas redes sociais pela associação Setúbal e Sines Animal Save, que critica o transporte de animais vivos.