Afinal, quanto plástico de embalagens estamos a reciclar? - Governo quer respostas até Outubro

O Ministério do Ambiente pediu a todas as entidades envolvidas na produção e importação de embalagens e na respectiva recolha e encaminhamento para reciclagem que entreguem, até Outubro, um estudo que permita chegar a uma noção “mais concreta e séria” das embalagens existentes no mercado, e do destino que lhes é dado. A decisão de avançar com este trabalho é já de 20 de Maio mas foi conhecida esta terça-feira, no meio de mais uma troca de argumentos entre os ambientalistas da Zero e a tutela do Ambiente, a propósito da taxa efectiva de reciclagem de plástico de embalagens em Portugal.

