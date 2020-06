Presidente da Azambuja admitiu desfiliar-se do PS

As declarações de António Costa e as posições da Juventude Socialista sobre o comentário do presidente da Câmara de Azambuja a propósito de um cordão sanitário num prédio maioritariamente habitado por famílias de etnia cigana não foram bem recebidas pelos socialistas azambujenses. Luís de Sousa, presidente da câmara, confirma, em carta aberta divulgada na noite desta segunda-feira, que admitiu mesmo desfiliar-se do PS, garantindo que nenhum autarca local é racista ou xenófobo, mas que todos estão diariamente junto da população e não num qualquer gabinete de Lisboa.

