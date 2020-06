O que os partidos querem resolver até ao Verão (além da pandemia)

Os grandes temas estão a regressar ao debate parlamentar. Até ao Verão, os partidos querem fechar vários dossiers como o da lei da nacionalidade, das PPP da Saúde e do Estatuto do Antigo Combatente. Chega insiste em revisão constitucional. Cuidados paliativos, nomeação do governador do Banco de Portugal e financiamento dos partidos também voltarão à discussão.