Morreu José Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal

Morreu esta terça-feira, aos 75 anos, José Alberto Tavares Moreira, antigo governador do Banco de Portugal e até há poucos meses chairman do BAI Europa (que integra o Banco Angolano de Investimento), cargo a que renunciou em Janeiro depois de o seu nome ter surgido no trabalho de investigação da SIC com base nos Luanda Leaks.

Economista e jurista de formação, José Tavares Moreira fez o seu percurso profissional no sector bancário, tendo passado pelas administrações do Banco Pinto & Sotto Mayor, da Caixa Geral de Depósitos e do Central Banco de Investimento da Caixa de Crédito Agrícola.

Foi secretário de Estado do Tesouro por duas vezes (no Governo da AD, em 1980-81, e depois no primeiro Governo de Cavaco Silva, em 1985), tendo depois sucedido a Vítor Constâncio como governador do Banco de Portugal, cargo que exerceu entre 1986 e 1992. Depois disso ainda foi eleito deputado do PSD pelo círculo de Braga, entre 2002 e 2005.

Foi nessa altura que Tavares Moreira se viu envolvido, juntamente com o dirigente socialista José Lemos, num procedimento do Banco de Portugal por gestão danosa que culminou na sua condenação a uma multa de 180 mil euros e proibição de exercer funções na banca por sete anos, confirmada judicialmente. O processo acabou por prescrever entre recursos e Tavares Moreira regressou à banca, desta vez ao angolano BAI Europa, onde se manteve até Janeiro deste ano.

O Presidente da República publicou uma nota no site onde envia condolências à família e recorda que “em todos os cargos que exerceu, Tavares Moreira deixou a marca da sua competência e do seu rigor e, bem assim, da sua discreta afabilidade de trato, hoje recordada por todos quantos o conheceram”.