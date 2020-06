A Música Portuguesa, à Janela, a Gostar Dela Própria: Irene Ferreira - Estórias de vida

O que eu gostava mesmo era de ver turistas por estes montes e vales, guiados pelos seus telemóveis. Quando chegavam a um lugar podiam ouvir as pessoas que lá viviam, mesmo que já não existissem, mas ouviam as suas estórias, o tempo a passar, o sino da igreja. Ouviam com tempo, com fruição, ouviam olhando as casas, o mato, as paredes, sentindo que ali sempre houve vida, sempre houve história. Gostava tanto. Um dia vou conseguir ter essa aplicação, para que todos possam ouvir o que eu gravo e que vai desaparecer

Em tempos de isolamento social devido ao surto do novo coronavírus, Tiago Pereira, fundador do projecto A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, começou a convidar artistas de todo o país a filmarem-se a tocar uma canção — é A Música Portuguesa a Gravar-se a Ela Própria. Agora também os filma à janela. O P3 partilha regularmente estes vídeos