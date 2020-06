Mupis das ruas do Porto vão cobrir-se com 48 obras de 24 artistas

A exposição Poético ou Político? vai estar patente a partir de 25 de Junho nas ruas da cidade do Porto, com 24 artistas e 48 obras, no âmbito do projecto Mupi Gallery, foi esta terça-feira, 9 de Junho, anunciado.

“O projecto Mupi Gallery, a galeria contemporânea que ocupa o foyer da sala de espectáculos do Maus Hábitos, sai de portas a 25 de Junho, ocupando a rede de mupis. A exposição Poético ou Político?, com a curadoria de João Baeta, organizada pela Saco Azul e pelo Maus Hábitos, numa co-produção com a Câmara Municipal do Porto, fica em exibição a partir de 25 de Junho em diversos pontos da cidade”, referem os organizadores, em comunicado.

Concebido em 2015, acrescenta o comunicado, “o projecto tem acolhido uma vasta programação, recebendo e desafiando artistas nacionais e internacionais a ocuparem um tríptico de mupis retroiluminado comummente utilizado para a publicidade”.

Para esta exposição, a primeira de uma série de quatro actos, são convidados os artistas António Caramelo, António Olaio, Carla Castiajo, Carolina Grilo Santos, Carmo Azeredo & André Covas, Cristina Regadas, Diana Carvalho, Fabrizio Matos, Horácio Frutuoso, Isaque Pinheiro, Israel Pimenta, João Fonte Santa, João Gigante, José Maçãs de Carvalho, Luísa Abreu, Maria Trabulo, Max Fernandes, ±maismenos±, Paulo Mendes, Pedro Magalhães, Pedro Tudela, Reis Valdrez, Sara & André e Susana Chiocca.

“Ao trazer duas obras de cada artista para o espaço público e para dispositivos utilizados pela publicidade, os mupis, com a sua escala humana, a exposição pretende confrontar e interpelar aqueles que passam diante deste equipamento que tem a sua função alterada. Uma presença que por existir no espaço sensível que é o espaço público, pode revelar as coincidências existente entre o fazer poético e a acção política”, sublinha o comunicado.

A segunda data deste ciclo está prevista para Outubro deste ano, e terá curadoria de Tales Frei.