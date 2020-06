Um open space com um tecto em guarda-chuva: eis a casa Campo Lindo

De duas casas fez-se só uma e de uma ruína fez-se um open space acolhedor — duas palavras que, por vezes, não combinam. O projecto da casa Campo Lindo, no Porto, é da autoria do arquitecto japonês Ren Ito, que confessa ao P3 ter encarado este trabalho como um "desafio".

"O cliente queria uma casa ampla e eu sempre imaginei um open space como um grande pavilhão de desporto, não sentimos o conforto. Então, para definir ligeiramente o espaço sem acrescentar paredes, decidi fazê-lo através do tecto." É este o elemento-chave da casa Campo Lindo: o tecto divide-se em formato "guarda-chuva", de forma a demarcar os espaços comuns e a "definir as áreas".

A particularidade do tecto, para além de ter uma função práctica, é também uma metáfora: "O clima em Portugal é muito bom e as pessoas podem estar lá fora. Quando têm de estar em casa é quando está a chover e esta ideia de guarda-chuva também acaba por ser uma forma de causar conforto quando chove. Foi uma inspiração", explica o arquitecto ao P3.

Para Ren Ito, a iluminação artificial foi uma preocupação para que se conseguisse alcançar "um ambiente confortável e uma sensação de bem-estar". A criação de um candeeiro específico para o projecto, "em espinha de guarda-chuva", é outro dos destaques que o atelier Ren Ito Arq. apresentou neste projecto, tendo recorrido a "novas tecnologias, como a impressão 3D", para o planeamento do objecto.

O processo de reabilitação durou cinco anos, entre 2015 e 2020, e contou com algumas dificuldades: "tivemos alguns problemas com a obtenção de licenças e, pelo caminho, surgiram alguns imprevistos". No centro da casa, que tem agora um formato em "L", foi criado um pátio exterior com relva e piscina que traz "um contraste entre o campo e o urbano", outra das características destacadas pelo arquitecto japonês que já trabalhou com Álvaro Siza Vieira.