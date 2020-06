Trump e o “outro”

Mais do que a economia ou o desemprego, mais do que as tensões internacionais ou a forma errática como lidou com o impacto do vírus, o que pode fazer Donald Trump perder as eleições de novembro é a sua forma de estar, a sua estratégia de procurar permanente a confrontação — a mais das vezes através da provocação. Sendo que hoje, o seu estilo de estar na política já não traz novidade. Foi novidade e, na altura, conseguiu uma boa parte do eleitorado norte-americano.

Trump irrompeu na política “levado em ombros” pela imprensa, sequiosa dos seus muitos e escandalosos sound bytes. Do insulto a uma religião à piada indecorosa sobre outro candidato ou à frase nojenta sobre um grupo étnico, tudo lhe foi permitido. Até mesmo referir o tamanho do seu pénis durante um debate. Como referiu na altura o presidente da CBS, Leslie Mooves, “pode não ser bom para a América, mas é muito bom para a CBS “. Trump era a garantia de audiências mais vastas e, por via disso, de um lucro maior para as cadeias de televisão.

O então candidato representava algo de novo, e o eleitorado deu-lhe a vitória naquele complexo processo eleitoral onde o que conta não é a maioria do país, é a maioria do colégio eleitoral, o conjunto de delegados que cada Estado elege individualmente. É certo que já trazia uma narrativa de sucesso, embora muito embelezada por si próprio e pela máquina de propaganda grupo empresarial e da televisão onde tinha o seu reality show, quando satisfazia o seu ego ao lançar na rua os candidatos que considerava terem falhado as provas a que ele os submetia. “You’re fired!”

O seu discurso funcionou numa América em crise com os partidos tradicionais, cansada dos profissionais da política, num país com receio do “roubo” dos empregos pelas novas tecnologias e farto de guerras e conflitos por esse mundo fora.

Os Estados Unidos estavam sequiosos de um certo regresso ao passado, a um tempo idílico onde o slogan de Trump ressoou com sucesso, esse “nós primeiro”, um “nós” por contraponto aos outros, neste caso esses outros países do mundo que se “aproveitaram” da América. Só que esta lógica se tornou permanente, e os “outros” passaram a ser também todos aqueles que não estavam com ele, imprensa, oposição democrata, quem quer que fosse que não alinhasse quase cegamente consigo. Basta, aliás, relembrar a quantidade de gente que saiu da Casa Branca e do executivo nestes últimos anos. “You’re fired!”

Hoje, esta sua forma de estar, a clivagem permanente, o “nós e eles”, não faz de Trump alguém capaz de unificar o país. Mais a mais no contexto das recentes tensões raciais, quando procurou usar o momento para se reivindicar como o candidato da “lei e da ordem” contra os “outros”, os desordeiros que pilhavam e vandalizavam alguns locais. Não terá percebido o que estava e está em causa, o racismo, essa questão nunca inteiramente resolvida na América.

E também não foi capaz de entender o mal-estar e a dimensão dos protestos (a maioria pacíficos, juntando todo o tipo de cidadãos, todas as raças). Até o seu antigo secretário de Defesa, o general James Mattis, acusou-o de estar a dividir a América. “Donald Trump é o primeiro presidente na minha vida que não tenta unir o povo americano (…) nem sequer finge que tenta”, referiu o general à revista The Atlantic.

A rejeição a Trump, o cansaço da sua permanente atitude de bullying chega até à sua área política, como ficou claro com a posição pública de George W. Bush, Mitt Romney e Colin Powell, todos a declararem publicamente que irão votar no seu opositor, Joe Biden. Alguns senadores republicanos também já não escondem o incómodo com certas atitudes do presidente.

E há ainda sinais de um certo movimento cívico inorgânico a surgir na esteira dos recentes acontecimentos, após a morte de George Floyd, em Mineápolis. É uma péssima notícia para Trump. E Biden arrisca-se mesmo a vencer as eleições de novembro. Não em função das suas propostas, mas sim pelo voto de rejeição no outro, o candidato Donald J. Trump.