Antirracismo

Em consequência da morte/assassinato pela polícia do cidadão afro-americano George Floyd, realizaram-se manifestações de repúdio um pouco por todo o mundo. A mentalidade do preconceito primário baseado na cor da pele, é repugnante. A solução, como se sabe não está à mão. São questões de mentalidade e de carácter económico e social. Há quem advogue para dar resposta a esta situação a discriminação positiva no ensino, habitação, etc.. Isto é, tratar essas pessoas como “coitadinhos”. Sendo assim, parece-me que a resposta fundamental a esta questão é de ordem laboral. Basta observar o modo de vida das pessoas de origem africana que foram obrigadas a ir viver em bairros de barracas ou mesmo em prédios que não passam de guetos. São pessoas que na generalidade vivem dos rendimentos do trabalho precário nas obras, nas limpezas, hotelaria, etc.. Como é que estas pessoas podem ter acesso a uma habitação condigna sem um trabalho efectivo? Como é que estas pessoas podem ter filhos com condições para o acesso ao ensino superior? Qual a política laboral instituída pelos governos nos últimos 40 anos? Não vale a pena ter palavras bonitas de antirracismo se depois na prática se têm políticas contributivas para o racismo, ou não será?

Mário Pires Miguel, Reboleira

As negativas a Matemática

O artigo sobre o tema constata o que acontece mas pouco se fala das causas. Dizer que se deve ao facto de ser uma área difícil é uma falácia. A meu ver são vários os factores. As constantes mudanças de programas e metodologias, não se encontrando um fio condutor nos conteúdos mesmo dentro do mesmo ano quanto mais num ciclo. Há conteúdos completamente desfasados do desenvolvimento intelectual da idade das crianças a que se dirigem, como por exemplo o caso das fracções no 3.º ano. De um modo geral, a capacidade de abstracção só se adquire por volta dos 13/14 anos, sendo muitas vezes solicitada no 3.º ou 4.º anos. Pelo contrário, no 6.º ano pedir para utilizar a regra de três em casos como este - 1kg de bananas custa 1,2 euros, então 2kg custarão X - é um retrocesso.

Como diz um amigo, professor de matemáticas aplicadas no ensino superior, “às vezes vejo-me atrapalhado para perceber o que se pretende nos problemas da minha filha que frequenta o 3.º ano”. Por alguma razão foram e são frequentes os conflitos entre a Sociedade de Portuguesa da Matemática e a Associação de Professores de Matemática.

António Barbosa, Porto

Parques de Gaia

A Câmara de Vila Nova de Gaia impõe o uso obrigatório de máscara para acesso aos parques ao ar livre (Maria Pia, Lavandeira, Reserva Natural do Estuário do Douro). A máscara não é obrigatória nas ruas e acessos aos parques, onde habitualmente até circulam mais pessoas do que no interior dos mesmos, pelo que a decisão da autarquia é exagerada e incompreensível.

Ernesto Silva, V.N. Gaia