O último dia de Mário Centeno

Mário Centeno foi muitas coisas ao mesmo tempo. O primeiro ministro das Finanças português a presidir ao Eurogrupo, o primeiro em democracia a fechar um ano – o de 2019 – com saldo positivo, o primeiro a orçamentar um ano – 2020 – com saldo igualmente positivo. Tudo leva a crer que tinha em mente uma saída em grande, a meio de um ano de 2020 a correr de feição. Uma inesperada zoonose que viajou do Oriente estragou-lhe os planos e Centeno sai agora do Governo com a pior contração económica desde que há registo e o défice a disparar.

