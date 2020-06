Supremo do Brasil dá 48 horas ao Governo para voltar a divulgar dados totais da covid-19

O juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes deu 48 horas ao Governo brasileiro para retomar a divulgação dos dados acumulados dos óbitos e número de casos da covid-19.

De acordo com a imprensa brasileira, a decisão do ministro surge depois de uma acção movida pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e Rede Sustentabilidade durante o fim-de-semana, depois de o Presidente Jair Bolsonaro confirmar que o seu Governo passaria apenas a divulgar os dados das últimas 24 horas, deixando de fora o número total de mortos e infectados.

Alexandre de Moraes considera que a “gravidade da emergência causada pela pandemia da covid-19 exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efectivação concreta da protecção à saúde pública”. Por isso, determinou que “o ministro da Saúde mantenha, em sua integralidade, a divulgação diária dos dados epidemiológicos relativos à pandemia de covid-19, inclusive no site do Ministério da Saúde e com os números acumulados de ocorrências, exactamente conforme realizado até ao último dia 4 de Junho”.

O juiz defendeu “medidas de efectividade internacionalmente reconhecidas”, como a colheita, análise, armazenamento e divulgação dos “dados epidemiológicos necessários” e justificou a medida com a Constituição brasileira, que “consagrou expressamente o princípio de publicidade como um dos vectores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade”.

Desde a semana passada que o Governo brasileiro tem sido criticado pela forma como passou a divulgar os dados da pandemia. Depois de ter começado a adiar a divulgação do boletim diário para as 22h00, após o telejornal da Rede Globo, o mais assistido em todo o país, o Governo decidiu passar a revelar apenas os dados das últimas 24 horas, procedimento que seguiu na sexta-feira e no sábado.

No domingo, o executivo recuou e garantiu estar a trabalhar numa nova plataforma interactiva, que daria destaque aos números recentes, não ocultando, contudo, os acumulados. No entanto, com novo atraso, foram divulgados dois boletins diferentes, com uma hora de intervalo e uma diferença de 857 no número de mortos, justificada por um erro de cálculo.

Na segunda-feira, antes do ultimato do STF, o Ministério da Saúde revelou que, nas últimas 24 horas, o Brasil registou mais 679 mortes e 15.654 infecções de SARS-Cov-2.

Os números, contudo, não batem certo com as contas do consórcio de órgãos de comunicação social brasileiros, que se juntaram numa iniciativa inédita para recolher e divulgar os dados sobre a pandemia. De acordo com o consórcio, formado por jornalistas da rede Globo, do Estadão, da Folha de São Paulo, entre outros, o Brasil registou 849 mortes nas últimas 24 horas. No total, desde o início da pandemia, o Brasil já contabiliza 37.312 óbitos.