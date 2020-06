Fãs da banda sul-coreana BTS arrecadam mais de um milhão de dólares para o movimento Black Lives Matter

Fãs da popular banda sul-coreana BTS igualaram a doação da banda de um milhão de dólares (886.750​mil euros) ao movimento Black Lives Matter (BLM), em apoio aos protestos nos Estados Unidos contra a brutalidade policial, anunciou a organização que gere os donativos dos fãs, na segunda-feira. Por seu lado, o músico Björn Ulvaeus, dos Abba, condenou os críticos do movimento BLM e mostrou o seu apoio aos protestos.

A produtora musical do grupo K-pop, Big Hit Entertainment, disse à Reuters que os BTS doaram um milhão de dólares ao BLM no início do mês. Quinta-feira passada, a banda de sete membros escreveu na sua conta do Twitter que era contra o racismo e a violência e publicou a hashtag BlackLivesMatter.

“Somos contra a discriminação racial. Condenamos a violência. Tu, eu e todos nós temos o direito de sermos respeitados. Vamos resistir juntos.” A hashtag tornou-se viral entre os fãs do grupo, que iniciaram outra ronda de doações com a hashtag MatchAMillion.

O movimento incentivou o grupo de fãs dos BTS, conhecida como ARMY (sigla para Adorable Representative MC for Youth), a igualar a doação de um milhão de dólares da banda. Na segunda-feira, o One In An ARMY (OIAA), um grupo que realiza campanhas de doação em nome dos fãs dos BTS, disse, em comunicado, que o total de doações ultrapassava os 817 mil dólares (cerca de 724 mil ​euros), apenas 24 horas depois da doação da banda ter sido comunicada.

“Estamos tão orgulhosos pelo ARMY, mais uma vez, ter canalizado o seu poder para o bem e por estar a causar um impacto real na luta contra o racismo”, disse o OIAA. “Somos solidários para com o ARMY negro. São uma parte importante da nossa família. E apoiamos pessoas negras em todo o lado. As suas vozes merecem ser ouvidas”, acrescentou.

A campanha arrecadou 1.007.518 dólares (893.416​ mil euros) até às 9h47 da manhã de segunda-feira (0h47, em Portugal) e vai continuar indefinidamente, disseram os organizadores. A banda BTS suspendeu a digressão mundial em Abril devido à pandemia.

Solidariedade da Suécia

Também o músico Björn Ulvaeus, dos Abba, se pronunciou relativamente aos acontecimentos dos últimos dias. “O mundo está cheio de idiotas”, disse, condenando os críticos do movimento Black Lives Matter e manifestando o seu apoio aos protestos mundiais contra o racismo e a violência policial.

“A solidariedade que vemos nas ruas de cidades de todo o mundo deve dar-nos esperança”, disse o músico num vídeo gravado por telemóvel.

O músico, que recentemente se isolou na sua terra natal, Suécia, devido à pandemia de coronavírus, condenou quem não tem “imaginação ou vontade de se meter no lugar de uma mulher ou homem de cor”, acrescentando que acredita que estas pessoas estejam na minoria.

Ulvaeus comparou os protestos do movimento BLM com o movimento #MeToo contra o assédio sexual, dizendo que ambos “são sobre ver os outros como iguais”. “Vejo os meus netos a crescer sem um pingo de veneno racista, e acho que vão continuar assim”, congratula-se.