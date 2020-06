Director da Bon Appétit demite-se por causa de fotografias consideradas ofensivas

O director da Bon Appétit, Adam Rapoport, demitiu-se nesta segunda-feira após a publicação online de uma fotografia sua com maquilhagem castanha. A fotografia, tirada há 16 anos, foi alvo de duras críticas, sendo acompanhada de reclamações de pagamento discriminatório pelo director da revista culinária da Condé Nast.

Foto A publicação que estava no Instagram da mulher do director DR

Segundo as redes sociais, a fotografia foi originalmente publicada na conta de Instagram da mulher de Rapoport, Simone Shubuck, em 2013. Entretanto, a conta de Shubuck ficou privada. “ De um muito mal-concebido disfarce de Halloween há 16 anos aos meus ângulos mortos enquanto director, não lutei por uma visão inclusiva” na revista, escreveu Rapoport numa publicação no Instagram.

A sua demissão veio num momento em que as redacções de todos os órgãos de comunicação social dos Estados Unidos analisam o seu historial em questões como a diversidade, a inclusão e a sensibilidade em relação a pessoas de cor, numa altura em que os protestos tomaram as ruas das cidades norte-americanas, após a morte de George Floyd, um homem negro desarmado, por um polícia, no passado dia 25 de Maio.

Em reacção à fotografia, a editora da Bon Appétit Sohla El-Waylly denunciou, na segunda-feira nas suas histórias do Instagram, que apenas os editores brancos eram pagos pelas suas participações em vídeos; e que, embora fosse mais experiente, foi contratada por menos dinheiro, escreveu a profissional , que se juntou à Bon Appétit há menos de um ano e é uma presença regular na série de vídeos BA Test Kitchen. “Nenhuma das pessoas de cor é recompensada pela sua participação”, nesses filmes, diz. Sobre este tema, a Condé Nast ainda não reagiu.

Nos últimos dias, vários editores de jornais e outros meios de grande circulação demitiram-se devido a alegada discriminação racial. O editor da página de opinião do New York Times, James Bennet, demitiu-se no domingo após a publicação de um artigo de opinião do senador republicano Tom Cotton, em que este advogava o uso de militares para pôr termo aos protestos. Por sua vez, o editor principal do Philadelphia Inquirer, Stan Wischnowski, demitiu-se após trabalhadores terem protestado por causa da manchete “Buildings Matter, Too” (uma alusão ao slogan Black Lives Matter, lembrando que os edíficios também importam). Na segunda-feira, foi a vez da co-fundadora e directora do site Refinery29 , Christene Barberich, renunciar ao cargo depois de acusações de a empresa ter uma cultura “tóxica”.