Dia 60: aceitar não é concordar

Ana,

Queria ter a tua generosidade em relação aos outros, a tua capacidade para ouvir, sem fazer julgamentos, mas não consigo. Sobretudo quando se trata da forma como os pais educam os filhos. Tenho demasiada opinião sobre o assunto, e se não vejo tudo a preto e branco, há coisas que, para mim, são mesmo pretas ou brancas.

No outro dia fui entrevistada pela Rita Ferro Alvim, de quem gosto muito, e ela pediu-me para escolher uma palavra que fosse importante para mim. E escolhi “acolhimento”. Não consegui escolher “aceitação”.

Porque gosto de pensar que consigo acolher as pessoas, compreendê-las, amá-las, mas ainda não cheguei ao patamar que me permite realmente aceitá-las na sua diferença. Respeitá-las de tal forma que seja capaz de sentir que a opinião delas vale tanto como a minha. E isto para quem é avó é terrível, como tu sabes bem, porque a proximidade que temos com os nossos filhos impede-nos de esconder deles as penas e coimas que lhes aplicaríamos quando fazem as coisas de uma maneira e não de outra. Até podemos conseguir não pronunciar a sentença, mas também não é preciso dizê-la alto, porque vocês sabem exactamente o que estamos a pensar.

Humildemente coloco-me aos teus pés, para me ensinares a chegar a esse nirvana?

Querida Mãe,

Ahahahah, nem sei como reagir a esse elogio. Não sei se mereço esse halo de santidade toda que hoje me decidiu atribuir, mas pronto, fico contente na mesma.

Mas posso contar-lhe que o mais importante é separar a ideia de “aceitação”, da ideia de “concordância”, que na sua carta — como na cabeça de tanta gente — aparecem misturadas. Crescemos, com a ideia de que aceitar é concordar. Mas a aceitação não tem nada a ver com a concordância, nem sequer com achar que a outra pessoa tem razão. É pura e simplesmente aceitar que não estamos no lugar dessa pessoa, não sabemos tudo sobre o seu contexto, não sentimos o que essa pessoa está a sentir e que, por isso, é mesmo impossível julgar.

Dou-lhe um exemplo: eu, às vezes, estou em casa com os quatro e deixo a máquina por esvaziar. Olho para a máquina e penso: “Quando o meu marido chegar vai pensar ‘por que é que ela não tirou a loiça? É rápido...’” E, de facto, é bem provável que pense exactamente isso. É rápido esvaziar a máquina. Eu tenho essa capacidade. E se ele estivesse no meu lugar provavelmente fazia-o. Mas, o que ele não sabe – e não tinha como saber – é que naquele dia eu estava mesmo exausta, que os miúdos todos por milagre estavam a brincar e que eu decidi conscientemente não fazer aquela tarefa para me poder sentar e descansar um bocadinho. Dito assim é fácil perceber, não é? Aposto que a mãe leu isto e acabou de exclamar: “Oh claro!! Coitada, mas ninguém te julgaria por isso, com quatro filhos em casa era o que mais faltava ele refilar por causa da loiça!” Certo.

Mas agora se for eu a chegar a casa e ele não tiver esvaziado a máquina... É tão imediato, não é? Tão fácil pensar: “Mas porq ue é que ele não esvaziou, ele não sabe que eu estou exausta, e que agora vou ser eu... blá, blá, blá...” Valorizamos mais a nossa dor, os nossos desconfortos e isso é normal. Por isso tento sempre este exercício: quando vejo uma acção do outro, tento arranjar pelo menos três teorias alternativas ao primeiro julgamento.

Deixo aqui o desafio: Vejo um carrinho do supermercado não devolvido no parque de estacionamento, o que poderá ter acontecido?

No Birras de Mãe, uma avó/ mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, vão diariamente escrever-se, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. Na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam. Facebook e Instagram