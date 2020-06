O regresso do turismo do vinho do Porto: Graham’s e Quinta do Bomfim reabrem

Enquanto a Taylor’s abriu no sábado e a Churchill’s​ abre esta quarta-feira, também as caves Graham's e a Quinta do Bomfim já têm programas para o mês de Junho. Os dois centros de enoturismo da Symington vão promover actividades gratuitas para trazer de novo as visitas aos espaços e “celebrar a reabertura”, conforme anunciam em comunicado.

A primeira é no feriado de 10 de Junho: para brindar ao Dia de Portugal, será oferecido a todos os visitantes um cálice de vinho do Porto nas Caves Graham's e um copo de DOC Douro na Quinta do Bomfim.

Foto Graham's

Ainda durante o mês surgem novas sugestões. Aos domingos de manhã, haverá visitas guiadas gratuitas a ambos os espaços, mediante reserva prévia e até às 13h.

Nas caves Graham's, a visita poderá depois ser complementada com uma prova de vinho desenvolvida para celebrar os 200 anos da marca.

Por seu lado, a Quinta do Bomfim quer promover “Um domingo bem passado” e convida os visitantes a realizar um piquenique nos jardins ou a “desfrutar de um Porto Tónico com vista para o rio Douro”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os dois centros de enoturismo reabrem “com o selo de garantia Clean&Safe, do Turismo de Portugal, e com a implementação de todas as recomendações da Direção-Geral da Saúde, como a desinfecção das mãos à entrada e a utilização de máscara”. As reservas podem ser feitas a partir do site ou através dos contactos [email protected] e [email protected]

Texto editado por Luís J. Santos