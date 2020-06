Afonso Reis Cabral leva-nos a pé pela EN2, de ponta a ponta, agora em documentário na RTP

Quando Vasco Galhardo Simões lhe sugeriu que fosse gravando uns vídeos com o telemóvel, enquanto descia o país a pé pela Estrada Nacional 2, Afonso Reis Cabral acedeu, mas não quis comprometer-se. Já tinha outro compromisso, o de escrever e partilhar um texto ao fim de cada dia da caminhada. Mas lá foi filmando.

O material acabou por ser suficiente para que a produtora de Galhardo Simões (a Beautiful Confusion) conseguisse levar avante o registo documental dessa jornada, com a adição de entrevistas, testemunhos e outras imagens do traçado. Chama-se Leva-me Contigo, foi realizado por João Pedro Félix e tem estreia marcada para esta quinta-feira, às 23h15, na RTP2.

O livro, homónimo, também não tinha sido propriamente planeado. Editado em 2019, coligiu o conjunto (aprimorado) das crónicas que foi publicando diariamente no Facebook e onde foi seguido por milhares de interessados no seu rumo – alguns preocupados com o caminhante, quando se atrasava com o “relatório”.

A palavra “planeamento” entrou pouco na rota. Afonso Reis Cabral organizou os primeiros três dias e pouco mais. O resto foi calcorreado à confiança, depois de partilhar um primeiro post onde agradecia a quem lhe pudesse dar uma ajuda. Essa confiança foi confirmada quilómetro a quilómetro pelos muitos portugueses que foi encontrando ou que foram ao seu encontro, sabendo ou não do projecto. No documentário, tal como nas várias entrevistas que deu entretanto, não se cansa de louvar a generosidade das gentes, seja através de uma conversa, de uma cama para passar a noite, de uma refeição ou de um simples iogurte.

O desafio de se fazer ao asfalto a partir de Chaves, de mochila às costas, para se testar física e intelectualmente, foi o principal. Mas houve outro: fazer o caminho mais longo para um mergulho do mar. Deu-o em Faro, passados 24 dias de 31 quilómetros cada (em média), num total de quase 740 (o último marco da N2 assinala 738,5). Ao chegar, no seu Facebook, escreveria “Dizem que o país é pequeno. Afinal é enorme”.

Por entre paisagens e pessoas, da neve da serra às temperaturas escaldantes de vales e planícies, com companheiros ocasionais como peregrinos, caravanistas ou motards, Afonso Reis Cabral adicionou assim, entre 22 de Abril e 15 de Maio de 2019, mais uma façanha aos 29 anos que tinha na altura. O seu outro percurso, o literário, já sido brindado em 2014 com o Prémio Leya pelo romance O Meu Irmão e, em 2019, com o Saramago por Pão de Açúcar, entre outras distinções.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tal mergulho nas águas algarvias ofereceu inspiração a outro cúmplice do documentário: Caio, nome artístico do músico João Santos, que Vasco Galhardo Simões convidou para fazer a banda sonora original (e que Afonso só conheceria depois). Leu o livro, tentou captar-lhe o espírito e pegou na guitarra. A canção Memórias de amor começa por esse fim, o oceano: “Mar, navegas em contramão / por montes e florestas / deixo o vento soprar / faço-me à estrada / remo e alcatrão / puxo a maré / deixo o caminho me encontrar”.