O último adeus a George Floyd

Godofredo A. Vasquez/Pool via REUTERS

A emoção foi uma constante no funeral de George Floyd, afro-americano de 46 anos que foi morto pela polícia em Mineápolis, nos Estados Unidos da América. O último adeus aconteceu esta terça-feira na igreja Fountain of Praise, em Houston, no Texas.

A cerimónia decorreu à porta fechada, apenas com a presença da família e de alguns convidados. A morte de Floyd originou manifestações contra o racismo nos Estados Unidos, mas também noutros países, incluindo em Portugal.